Hoelang duurt een astronomisch jaar?

De ringen van Saturnus zijn minder dan 100 miljoen jaar oud. De aarde en de zon zijn zo’n 4,5 miljard jaar geleden ontstaan. De oerknal vond ongeveer 13,8 miljard jaar geleden plaats. Zo worden sterrenkundige gebeurtenissen vaak in jaren gedateerd. Maar wat betekent het begrip ‘jaar’ in zulke gevallen?

Normaal gesproken is een jaar de periode waarin de aarde één keer rond de zon draait. Maar die tijd is moeilijk exact vast te pinnen. Hij ligt ergens rond de 365,25 dagen. In onze kalender duurt een jaar daarom de ene keer 365 dagen, de andere keer 366 dagen. Met zo’n variabele tijdsduur is het lastig rekenen.

Bovendien is onze kalender de afgelopen paar duizend jaar meermaals veranderd. Daarom hebben sterrenkundigen besloten dat een astronomisch jaar altijd exact 365,25 dagen duurt. Oftewel 365,25 × 24 × 60 × 60 = 31.557.600 seconden. En de duur van een seconde is gedefinieerd aan de hand van het aantal trillingen van een cesiumatoom. Zo kent het astronomisch jaar een strakke definitie, die losstaat van veranderende kalenders of de precieze beweging van de aarde.

Verschil lichtjaar en astronomisch jaar

Ook het lichtjaar is gebaseerd op het astronomische jaar. Hoewel het klinkt als een tijdsduur, is het lichtjaar in de sterrenkunde een eenheid van afstand. Het is namelijk de weg die een lichtstraal in een astronomisch jaar aflegt. Licht beweegt met bijna 300.000 kilometer per seconde. Een lichtjaar is daardoor gelijk aan 300.000 maal 31.557.600, oftewel een slordige 9,5 biljoen kilometer.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 9/2022.

Tekst: Yannick Fritschy

Beeld: WikiImages/Pixabay