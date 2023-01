Hoe groot is de kans dat een ruimteschip botst op een ster?

Stel dat je, zoals in de tv-serie Star Trek, in een ruimteschip met hoge snelheid in een rechte lijn een enorme afstand door de Melkweg aflegt. Hoe groot is dan de kans dat je onderweg op een ster botst?

De hemel is bezaaid met sterren. Je zou daarom misschien denken dat zo’n botsing best waarschijnlijk is, maar in werkelijkheid is de kans volstrekt nihil. Al die sterren staan namelijk veel verder uit elkaar dan het lijkt. Als je van alle sterren die we aan de hemel kunnen zien de positie bepaalt, kom je uit op ongeveer één ster per tweeduizend kubieke lichtjaar. Houd je ook rekening met de sterren die te zwak zijn om vanaf hier te kunnen zien, dan bevat ons stelsel sterrencirca één ster per driehonderd kubieke lichtjaar. Dat komt overeen met een paar pakken melk in een gebied zo groot als de aarde.

Wel een ander probleem

De kans dat je met je ruimteschip toevallig recht op een ster afkoerst, is dus te verwaarlozen. Wel is het mogelijk dat de baan van je schip onderweg door een ster wordt afgebogen. De invloed die een ster via de zwaartekracht op zijn omgeving uitoefent, reikt namelijk een stuk verder dan de grootte van de ster zelf. Dat zien we om ons heen in het zonnestelsel, waar objecten zoals Pluto op miljarden kilometers afstand nog altijd een baan rond onze moederster, de zon, beschrijven. Hoe langzamer je vliegt, hoe groter de kans dat een ster je ruimteschip via de zwaartekracht van koers doet veranderen. Als je echt in een rechte lijn de hele Melkweg wilt doorkruisen, is het dus zaak om net als de ruimteschepen uit Star Trek met warpspeed, oftewel sneller dan het licht, door de ruimte te zoeven.

