Is lippenbalsem slecht voor je lippen?

De meningen zijn verdeeld: de één zweert bij het dagelijks gebruik van lippenbalsem, de ander zegt dat het slecht is voor je lippen. Maar wie heeft gelijk?

Lippenbalsems zoals Labello bevatten doorgaans vettige stoffen zoals bijenwas, vaseline of glycerine, die een beschermend laagje op je lippen vormen. Dit helpt voorkomen dat je lippen (verder) uitdrogen, vooral tijdens droge periodes zoals de herfst en winter. Hoewel deze balsems vooral bedoeld zijn om vocht vast te houden, bevatten sommige ook verzorgende ingrediënten, zoals vitamine E of sheaboter.

Verslavend?

Sommige mensen beweren dat lippenbalsem ‘verslavend’ kan zijn, omdat je steeds blijft smeren. Dit komt niet doordat je lippen lui worden en stoppen met het aanmaken van natuurlijke vetten, zoals soms wordt gedacht. Experts zeggen dat je lippen droger kunnen aanvoelen als je stopt, maar dat komt vooral doordat je gewend raakt aan het beschermende laagje en niet doordat je huid minder goed werkt.

Naast de basisingrediënten bevatten lippenbalsems vaak geurstoffen, zoals menthol, kleurstoffen en een hele rits aan hulpstoffen. Die kunnen bij sommige mensen irritaties of zelfs allergische reacties veroorzaken. Dit kan ervoor zorgen dat hun lippen droger worden, waardoor ze meer gaan smeren en in een vicieuze cirkel belanden. Maar als je een lippenbalsem gebruikt die goed bij jouw huidtype past en niet irriterend is, is dat veilig en niet slecht voor je lippen. Zelfs niet als je elke dag smeert.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 2/2025.

Tekst: Judith Neimeijer

Beeld: Vladdeep/iStock/Getty Images