Kun je een pistoolloop aanpassen?

Kan een crimineel een pistoolloop aanpassen zodat kogels er niet meer mee te matchen zijn, wil een KIJK-lezer weten.

Een pistoolloop laat altijd een uniek patroon achter op een afgevuurde kogel. KIJK-lezer Corrie Visser vraagt zich af of criminelen na een misdaad zelf extra groeven kunnen aanbrengen in de loop zodat kogels niet meer te linken zijn aan het geweer.

Bewijs

Het identificeren van wapens aan de hand van kogels is een omstreden wetenschap. Waar de ene expert zegt dat er een duidelijke match is tussen een kogel en een wapen, zal een andere expert dat heel anders zien. In politieseries wordt vaak gedaan alsof een kogelmatch net zo sluitend is als een vingerafdruk, maar bij rechtszaken discussiëren advocaten er vaak druk over.

Dat gezegd hebbende: je zou in theorie de groeven uit een pistoolloop (zie de afbeelding) kunnen weghalen, bijvoorbeeld met een vijl. Dat zorgt er wel voor dat het wapen minder accuraat wordt. De groeven waarmee een kogel wordt geïdentificeerd, zijn namelijk in eerste instantie bedoeld om de kogel te laten draaien zodat hij preciezer op zijn doel af schiet.

Maar voor iemand die bijvoorbeeld een moordwapen onherkenbaar wil maken, kan het een interessante optie zijn. Het vergt wel vakmanschap om het wapen zo te vijlen dat achteraf niet te zien is dat het wapen is gemanipuleerd. Onrealistische krassen of de afwezigheid van groeven kunnen voor politieagenten juist bewijs zijn dat er met het wapen is gesjoemeld en het vermoedelijk om een moordwapen gaat.

Tekst: Bastiaan Vroegop

Beeld: STEFFENZ/CC BY-SA 4.0