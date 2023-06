Kun je kleurenblind worden?

Al eerder schreven we in deze rubriek dat kleurenblindheid meestal aangeboren is. Maar je kunt ook op latere leeftijd nog kleurenblind worden.

Dat kan allerlei oorzaken hebben. Bijvoorbeeld een oogaandoening. Zo zwelt bij een ontsteking van de oogzenuw (neuritis optica) een of beide oogzenuwen op, waardoor die signalen van lichtgevoelige cellen in het netvlies niet meer goed aan de hersenen kunnen doorgeven. Gelukkig komen gezichtsscherpte en kleuren na een tijdje grotendeels terug.

Daarnaast kun je aandoeningen aan het netvlies ontwikkelen, bijvoorbeeld als gevolg van suikerziekte (diabetische retinopathie), waardoor je kleuren soms fletser ziet. Ook kun je lijden aan kegeldystrofie, een zeldzame erfelijke afwijking in het netvlies waardoor de kegeltjes – waarmee we kleuren zien – steeds minder goed gaan functioneren. Hiervoor is geen herstel mogelijk.

Viagra en antischimmelmedicijn

Een andere boosdoener is ouderdom. Bij het verstrijken van de jaren wordt door de natuurlijke vergeling van de lens de kleurperceptie van blauwe, blauw-groene en paarse tinten beperkter en zijn alle kleuren over het algemeen bleker.

Ook bij ouderdomsstaar, een vertroebeling van de ooglens, zie je kleuren minder helder. Ze worden dan beetje bij beetje doffer of grauwer. In geval van alzheimer en parkinson kan je brein de signalen van de kegeltjes soms niet goed meer naar de juiste kleuren vertalen.

Ten slotte zijn er nog medicijnen waarbij verminderd of verstoord kleurenzicht een vaak voorkomende bijwerking is, geeft apotheker Moniek Pilon van Apotheek Heino aan. Het gaat hierbij om erectiestoornispillen zoals Viagra, sommige hartmedicijnen en het antischimmelmedicijn voriconazol. Pilon: “Als je na overleg met een arts stopt met deze medicijnen, komt je normale kleurenzicht weer terug.”

Deze vraag kon je vinden in KIJK 1/2023.

Ook een vraag voor de rubriek 'KIJK Antwoordt'? Mail hem naar [email protected].



Tekst Judith Neimeijer

Beeld: Getty Images