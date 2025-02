Wie was de laatste gevangene in de Tower in Londen?

De Tower in Londen is misschien wel hét symbool voor ‘gevangen zitten’: een vochtige kerker, een in ongenade gevallen koningin, de beul die klaarstaat. Maar wie was er eigenlijk de laatste gevangene?

Het fortcomplex op de noordoever van de Theems werd in 1078 uitgebreid met de White Tower, een donjon (woontoren) met cellen. Die kregen in 1100 hun eerste onvrijwillige bewoner. Maar heel veel zouden er niet volgen. In de eeuwen daarna verloor de donjon langzaam zijn woonfunctie en al in de zestiende eeuw werden er vooral overheidsdossiers en wapens opgeborgen – en heel af en toe nog een VIP-gevangene (in gewone gevangenissen heersen te veel ziektes).

Dienstweigering

Fast forward naar maart 1952. Dan melden de achttienjarige tweelingbroers Reggie en Ronnie Kray zich bij de Tower. Ze moeten in militaire dienst bij de Royal Fusiliers, het legeronderdeel dat daar nog altijd is gehuisvest. De Krays zijn opgegroeid in een arm gezin in het Londense East End en begonnen bekendheid te krijgen als amateurboksers. Ze krijgen meteen een uniform aan, maar als een korporaal de rekruten vertelt hoe ze hun wapens en zichzelf moeten onderhouden, geeft het tweetal er de brui aan en keert terug naar huis voor hun ‘tea’ (avondeten).

Als de korporaal ze wil tegenhouden, geeft Ronnie hem een kaakslag. De volgende dag worden Ronnie en Reggie thuis gearresteerd en zeven dagen bij de Fusiliers vastgehouden wegens dienstweigering – als laatste gevangenen in de Tower.

Niet dat ze zo tegen geweld zijn: de broers groeien na hun diensttijd al moordend, brandstichtend en afpersend uit tot kopstukken in de Londense misdaadscene, waarbij vooral de zwakbegaafde Ronnie gewelddadig optreedt. Voor deze activiteiten worden Reggie en Ronnie Kray in 1968 gearresteerd, een jaar later krijgen ze levenslang. Maar deze keer hoeven ze niet naar de Tower.

Tekst: Margot Reesink