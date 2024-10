Vandaag in 1814: een biertsunami doodt acht mensen in Londen

Op 17 oktober 1814 veroorzaakte een ongeluk in een Londense brouwerij een vloedgolf van bier. Ten minste acht mensen kwamen om het leven.

Het was maandagmiddag 17 oktober 1814 toen een werknemer van de Londense bierbrouwerij Meux & Co’s Horse Shoe Brewery opmerkte dat een ijzeren ring om een van de houten gistingsvaten was gebroken. In het bijna zeven meter hoge vat zat genoeg porter (een donker type bier) om een miljoen glazen te vullen. Zijn baas dacht dat het mankement geen kwaad kon en een andere werknemer zou het later repareren.

Maar door het gistproces nam de druk enorm toe en doordat de verstevigende ijzeren ring miste, barstte het vat open. De enorme hoeveelheid bier die vrijkwam verwoestte nog een gigantische vat, een kettingreactie volgde. Naar schatting kwam er zo tussen de 580.000 en 1.470.000 liter porter vrij.

Een muur van de brouwerij stortte in en een ruim 4 meter hoge vloedgolf van bier stroomde de naastgelegen wijk in. Dat was St Giles Rookery, een dichtbevolkte sloppenwijk. Twee krakkemikkige huizen die in het pad van de biertsunami stonden, stortten in. Daarbij kwamen acht mensen om het leven. In de brouwerij zelf raakte een paar mensen gewond, maar overleed er niemand.

De gistingsvaten in de brouwerij waren bijna 7 meter hoog. Beeld: Gustave Doré, publiek domein.

De Horse Shoe Brewery werd aangeklaagd, maar de ramp werd uiteindelijk gezien als een daad van God, waardoor niemand verantwoordelijk werd gehouden. De brouwerij hoefde daardoor geen schadevergoeding te betalen aan de slachtoffers en kreeg zelfs een vergoeding voor het verloren bier. Dit voorkwam dat het bedrijf failliet ging.

Na de unieke ramp, die bekendstaat als de London Beer Flood, vervingen brouwerijen hun houten gistingsvaten voor metalen varianten.

In 1921 verhuisde de Horse Shoe Brewery naar een andere locatie in Londen. Tegenwoordig staat het Dominion Theatre op de plek waar de biertsunami ontsprong.

