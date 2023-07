Mag je je eigen been opeten?

Philip Bosma uit Elst heeft een “wat ongewone vraag”, zoals hij het zelf formuleert. “Kannibalisme is verboden en verwerpelijk”, vindt ook hij. “Maar stel nou dat iemands been of arm moet worden geamputeerd. Mag diegene dat dan zelf wel (laten) bereiden en opeten?”

We vragen het aan Dick Engberts, hoogleraar Ethiek en Recht van de Gezondheidszorg te Leiden. “Nee, het is niet verboden”, antwoordt hij. “Je hebt het recht om je eigen lichaamsmateriaal mee naar huis te nemen en ermee te doen wat je wilt. Behalve het ter consumptie aanbieden dan, want de verkoop van mensenvlees is strafbaar.”

Waarschijnlijk gebeurt het zelden of nooit dat mensen een eigen geamputeerd lidmaat willen meenemen en opeten. Al was het maar omdat een amputatie nooit zonder medische redenen mag worden uitgevoerd. Het gaat dus per definitie om een ziek lichaamsdeel. “Maar er zijn wel mensen die bijvoorbeeld hun galstenen na de operatie mee naar huis nemen, of moeders die hun placenta na de bevalling willen bewaren”, zegt Engberts. Die bloederige moederkoek wordt vervolgens begraven in de achtertuin – of opgegeten. Smakelijk.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 8/2015.

Tekst: Diana de Veld

Beeld: iStock/Getty Images