Wat gebeurt er in je lichaam bij comazuipen?

Vooral jongeren doen aan bingedrinken: veel alcohol drinken om zo snel mogelijk dronken te worden. Daarbij komt het soms voor dat ze bewusteloos raken. In dat geval spreken we van comazuipen. Wat gaat er dan in het lichaam mis?

De belangrijkste reden dat bingedrinken bij jongeren soms zo uit de hand loopt, is dat ze anders op alcohol reageren dan volwassenen. Hun brein is nog volop in ontwikkeling, waardoor ze minder controle hebben over hun impulsen en de gevolgen van hun daden niet zo goed overzien. Verslavingszorg Noord-Nederland omschrijft het op haar website zo: “Ze voelen zich niet aangeschoten, draaierig of duizelig worden, en ook reacties als slaperigheid en misselijkheid blijven lang weg. Zo wordt het kritieke punt (de comateuze toestand – red.) zonder vooraankondiging bereikt.”

Wat gaat er dan precies mis?

Alcohol beïnvloedt de prikkeloverdracht tussen hersencellen. Dat zorgt ervoor dat er meer van de remmende signaalstof GABA wordt aangemaakt. Tegelijk wordt het stimulerende glutamaat juist minder actief. Het gevolg is minder zenuwcelactiviteit in je brein. Je versuft, met andere woorden, en dat merk je: lopen en fietsen gaat moeizamer, je neemt de omgeving minder goed waar en je geheugen laat je in de steek.

Bij bingedrinken raakt een jongere soms zo ver heen dat hij kan stikken in zijn eigen braaksel. Bij comazuipen zitten er zelfs zoveel alcohol en remmende stoffen in je bloed dat belangrijke hersenfuncties te erg worden verstoord. De ademhaling en polsslag vertragen in de mate dat je bewusteloos raakt.

Alcoholvergiftiging

Bij volwassenen kan zo’n alcoholvergiftiging optreden bij een promillage (het aantal gram alcohol per liter bloed) van 4. Dat is gemiddeld twintig glazen in een paar uur, afhankelijk van je geslacht, leeftijd, gewicht en de drinksnelheid. Vergiftiging kan bij tieners al optreden bij 1,5 tot 2 promille.

