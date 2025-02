Hoelang duurde het voordat de dino’s na de meteorietinslag uitstierven?

Ongeveer 66 miljoen jaar geleden sloeg een enorme meteoriet in ter hoogte van wat nu Mexico is. Als gevolg daarvan stierf een aantal bekende diergroepen uit, waaronder alle dinosauriërs (behalve de vogels). Maar hoelang duurde het nu precies voordat deze dieren verdwenen waren?

In de eerste uren na de inslag ontstonden wereldwijde natuurbranden. De meeste op het land levende dieren die niet konden schuilen, zullen toen al het loodje hebben gelegd.

In de weken na de inslag werd het juist heel koud doordat het zonlicht werd tegengehouden door stof, rook en as. De heftigste fase van deze zogenoemde impact winter duurde waarschijnlijk zo’n twee jaar. Hierdoor konden planten niet groeien, verhongerden de overlevende planteneters en konden vleeseters dus ook geen voedsel meer vinden. De meeste resterende dino’s zullen deze periode waarschijnlijk niet hebben overleefd.

De na-effecten van de impact winter zullen in elk geval tienduizend jaar, maar waarschijnlijk langer, van invloed zijn geweest op het versneld verdwijnen van de biodiversiteit. Pas na 180.000 jaar zien we dat er ecosystemen met ‘nieuwe’ zoogdiergroepen op het land ontstonden.

Lees ook:

Hoe ging dat in de oceanen?

In oceanen, waar dino’s in de vorm van primitieve watervogels leefden, was de aanvankelijke hitte van de inslag waarschijnlijk minder invloedrijk. Maar hier stortten eveneens voedselpiramides in door de aanhoudende duisternis, gebrek aan zuurstof en voedsel, en extreme kou. Waarschijnlijk veranderde ook de chemische samenstelling van het water, waardoor de zeeën mogelijk giftig werden.

In de eerste jaren na de inslag zal ook in de oceanen onder de meeste soorten, zoals mosasauriërs, plesiosauriërs en zwemmende vogelachtige dino’s, de grootste kaalslag hebben plaatsgevonden. Het duurde tot wel 2 miljoen jaar voor het ecologisch evenwicht in de oceanen was hersteld.

Het is overigens een grote uitdaging om het exacte tijdsverloop voor deze gebeurtenissen te reconstrueren. Daar wordt nog steeds veel onderzoek naar gedaan

Deze vraag kon je vinden in KIJK 9/2024.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK Antwoordt’? Mail hem naar info@kijkmagazine.nl. En in onze nieuwe special geven we antwoord op 172 bijzondere, verrassende en boeiende vragen! Bestel hem hier! Of eenvoudig via de knop hieronder.

Tekst: Dennis Voeten

Beeld: Mark Garlick/Science Photo Library/Getty Images