Wat is beter voor je gezondheid: hard of zacht water?

Hoe hard het water is dat bij jou uit de kraan komt, wordt bepaald door de hoeveelheden calcium en magnesium die erin zitten. Deze mineralen komen van nature voor in de bodem en gesteenten waar het water doorheen stroomt. Hard water kan problemen veroorzaken, zoals kalkaanslag in leidingen en warmwaterapparaten. Je hebt ook meer (af)wasmiddel nodig doordat de mineralen samenklonteren met de zeepdeeltjes. Maar wat is het effect van hardheid op onze gezondheid?

“Vroeger dachten we dat hard water gezonder was”, legt Jan Peter van der Hoek uit. Hij is hoogleraar drinkwatervoorziening aan de TU Delft en Chief Innovation Officer bij Waternet. “Het zou leiden tot minder hart- en vaatziektes. Maar daar is nooit wetenschappelijk bewijs voor gevonden.” Sterker nog: tegenwoordig weten we dat juist zacht water gezondheidsvoordelen heeft.

Hard water zorgt voor een beschermlaagje

Het belangrijkste voordeel is dat onthard water kan worden gedistribueerd met een hogere zuurgraad. Dat voorkomt dat het koper en lood van de leidingen oplossen en in het water terechtkomen. Mede daarom ontharden Nederlandse drinkwaterbedrijven het water tot een standaardniveau. Van der Hoek: “Niet lager, want dat is nadelig voor de chemische stabiliteit van drinkwater. En het kleine restje kalk zorgt voor een minuscuul kalklaagje in de leidingen dat aantasting kan voorkomen; een soort beschermlaagje.”

Is een waterontharder zinvol?

Is het zinvol om zelf nog een ontharder in huis te plaatsen? “Dat is niet nodig, ook niet voor je gezondheid. Er is zelfs een risico dat er bacteriën in groeien die je ziek kunnen maken, doordat water soms lang stilstaat in die toestellen en de filters vaak niet op tijd worden vervangen.”

Deze vraag kon je vinden in KIJK 4/2024.

Tekst: Judith Neimeijer

Beeld: Getty Images