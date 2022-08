Waarom je tandenborstel om de drie maanden vervangen?

Een KIJK-lezer wil graag weten waarom tandartsen adviseren om onze tandenborstel elke drie maanden te vervangen. De redactie geeft antwoord.

45 procent van de Nederlanders doet langer dan drie maanden met een tandenborstel, zo blijkt uit een studie van TNO uit 2010. Een jaar of langer is geen uitzondering. Waarom adviseren tandartsen eigenlijk om onze tandenborstel elke drie maanden te vervangen, vraagt KIJK-lezer Laurens Eekman zich af.

7 miljoen bacteriën

Allereerst speelt hygiëne een rol, want een tandenborstel komt veelvuldig in aanraking met onze mond, waar miljoenen bacteriën leven. Achtergebleven etensresten en vocht zorgen er daarnaast voor dat onze tandenborstel een ideale broedplaats voor bacteriën wordt. Uit datzelfde, voor Aquafresh uitgevoerde TNO-onderzoek, waarbij 37 vrijwilligers hun tandenborstels inleverden, bleek dat een tandenborstel na drie maanden poetsen gemiddeld 7 miljoen bacteriën bevat, waaronder degenen die gaatjes en tandvleesontsteking kunnen veroorzaken, zoals Streptococcus mutans, Tannerella forsythensis, Porphyromonas gingivalis en Candida albicans.

Hoe langer een tandenborstel meegaat, hoe meer bacteriën zich erin nestelen. Het is dus vooral zaak de tandenborstel na gebruik goed schoon te spoelen en rechtop weg te zetten, zodat hij goed kan drogen. Een tweede en misschien wel belangrijkere reden is slijtage. Na verloop van tijd gaan de borstelharen steeds verder uit elkaar staan, waardoor ze hun werk niet meer goed kunnen doen. Hoe harder je poetst, hoe eerder dit gebeurt. Amerikaans onderzoek uit 2003 laat zien dat een Oral-B-tandenborstel of opzetstuk van drie maanden oud minder goed tandplak verwijdert dan een nieuw exemplaar.

Vooral bij extreme slijtage zijn er verschillen in effectiviteit te zien. Staan de haren van je tandenborstel of opzetstuk buiten de basis van je borstel, dan is het tijd voor vervanging. Dat is belangrijker dan hoe oud hij precies is, zo concluderen Nederlandse onderzoekers op basis van een studie uit 2017. Tandarts Eefje van Egmond denkt dat marketing ook een rol speelt: “In onze praktijk zien we niet méér gaatjes door het niet op tijd vervangen van je (opzet)borstel. Tanden zijn wel vaak iets minder schoon.” Volgens haar is de manier van poetsen nog altijd het allerbelangrijkst: “Wanneer je met een nieuwe borstel niet goed of te kort poetst, wordt je gebit alsnog niet goed schoon.”

Tekst: Judith Neimeijer

Beeld: iStock/Getty Images