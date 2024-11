Waar komt het woord sprinkhaan vandaan?

Sprinkhanen hebben best een vreemde naam, het zijn immers geen hanen. Hoe zijn ze aan die naam gekomen?

De herkomst van de eerste helft van het woord is logisch – die komt natuurlijk van springen, waar sprinkhanen heuse meesters in zijn. Het woord springen bestond al in de middeleeuwen. Voor het beestje werd toen ook al een vorm van dat werkwoord gebruikt: rond het jaar 1000 sprinco en vanaf 1300 sprinkel of sprengelke.

Lees ook:

Meerdere hanen

Vanaf 1300 kwam daarnaast de naam spelthaan in zwang. Spelt is een graan dat sprinkhanen graag lusten. Waar die haan vandaan komt is niet helemaal duidelijk; misschien deden de schokkerige bewegingen van sprinkhanen mensen denken aan hoe een haan ‘loopt’. Hoe dan ook, spelthaan diende waarschijnlijk als voorbeeld toen andere insecten hun naam kregen. Zo had je het heidehaantje (tegenwoordig ook wel heidekever genaamd) en het lieveheershaantje (ons lieveheersbeestje).

Vanaf 1400 smolten sprinkel en spelthaan samen tot sprinkhaan, en zo kennen we deze springkoning nog altijd.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 6-7/2024.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK Antwoordt’? Mail hem naar info@kijkmagazine.nl. En in onze nieuwe special geven we antwoord op 172 bijzondere, verrassende en boeiende vragen! Bestel hem hier! Of eenvoudig via de knop hieronder.

Tekst: Sterre Leufkens

Beeld: Eileen Kumpf/iStock/Getty Images