Ervaren andere zoogdieren ook ochtendmisselijkheid?

Tussen de 60 en 80 procent van de zwangere vrouwen kampt met misselijkheid. Hebben andere zoogdieren daar ook last van?

Vooral veranderingen in de hormoonhuishouding zouden misselijkheid tijdens de zwangerschap – die in ernstige gevallen zelfs tot ziekenhuisopname leidt – teweegbrengen. Het lichaam produceert bijvoorbeeld meer oestrogeen tijdens de zwangerschap en het hormoon HCG (Human Chorionic Gonadotropin) wordt aangemaakt. Sommige onderzoekers suggereren dat misselijkheid het ongeboren kind beschermt tegen onder meer schadelijke voedingsmiddelen. Sluitend bewijs voor deze claim is er alleen niet. Maar mocht deze theorie kloppen, dan zou het niet gek zijn als andere zoogdieren zich tijdens de zwangerschap ook regelmatig misselijk voelen.

Lees ook:

Studies bij dieren

Tot nu toe lijkt dat niet het geval, al is het fenomeen niet veelvuldig bestudeerd. In de jaren negentig onderzocht een bioloog van de Universiteit van Californië te San Diego zwangere mensapen in de plaatselijke dierentuin. Zijn conclusie luidde dat hij geen tekenen had gezien van ochtendmisselijkheid bij deze dieren.

Later, in het jaar 2000, voerden de Amerikaanse evolutionair biologen Samuel Flaxman en Paul Sherman een onderzoek uit naar zwangere honden, makaken en chimpansees in gevangenschap. Honden en makaken zouden tussen de derde en vijfde week van hun zwangerschap minder eten, chimpansees zijn volgens de biologen ook minder hongerig. Sommige dierenartsen zien deze verminderde eetlust bij honden en katten. Maar of de dieren dan ook echt misselijk zijn? Het antwoord is niet bevredigend: we weten het simpelweg niet.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 5/2024.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK Antwoordt’? Mail hem naar info@kijkmagazine.nl. En in onze nieuwe special geven we antwoord op 172 bijzondere, verrassende en boeiende vragen! Bestel hem hier! Of eenvoudig via de knop hieronder.

Beeld: Luminola/Getty Images