Hoe vaak staan alle planeten op een rij?

Op plaatjes lijken van ons zonnestelsel lijken alle acht de planeten vaak mooi op een rij te staan. Gebeurt dat in het echt ook?

De acht planeten van ons zonnestelsel draaien met compleet verschillende snelheden om de zon. Mercurius doet bijvoorbeeld 88 dagen over een ronde, Neptunus 165 jaar. Bovendien bewegen de planeten niet allemaal in hetzelfde vlak rond de zon. Zo is de baan van Venus 3,4 graden gekanteld ten opzichte van de baan van de aarde, en de baan van Mercurius zelfs 7 graden.

Door deze verschillen staan de planeten nooit echt netjes op een rij aan de hemel. Maar ze bevinden zich soms wel allemaal aan dezelfde kant van de zon. In dat geval kunnen ze op hetzelfde moment in een wat wiebelige lijn aan de hemel te zien zijn.

Planeten aan dezelfde kant van de zon

Zo’n show hebben we kortgeleden nog gehad. In juni 2022 waren Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus tegelijkertijd met het blote oog te zien. Met een telescoop kon je toen ook nog Uranus en Neptunus ertussen spotten. Dat was een heel zeldzame gebeurtenis. De laatste keer daarvoor was namelijk in het jaar 949. En de eerstvolgende keer is pas in 2492.

Een parade van de vijf met het blote oog zichtbare planeten vindt wat vaker plaats. De eerstvolgende keer dat Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus tegelijk te zien zijn, is in 2040.

