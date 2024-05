Kunnen we kernafval naar de zon schieten?

Kerncentrales kampen met een afvalprobleem. Ondertussen worden raketlanceringen steeds goedkoper. Daarom vraagt KIJK-lezer Michael Tan: kunnen we ons kernafval de ruimte in schieten, bijvoorbeeld naar de zon?

Dat zou nog steeds een duur project zijn. Materiaal de ruimte in schieten kost zeker 3000 euro per kilo. De kerncentrale Borssele produceert jaarlijks zo’n 100.000 kilo aan radioactief afval. Het zou dus minstens 300 miljoen euro per jaar kosten om dat de ruimte in te sturen. En dan zijn er wereldwijd nog ruim vierhonderd actieve kerncentrales.

Het regent kernafval

Stel dat dit wordt bekostigd en dat er genoeg extra raketten worden gebouwd. Dan belandt al ons kernafval in een baan om de aarde, tussen alle satellieten. Als een daarvan op een afvalcontainer botst, regent het radioactief materiaal. Je moet het afval dus verder weg brengen. Maar waarnaartoe? Als je het ergens in het zonnestelsel dropt, kan het altijd terug op aarde vallen. En met het oog op toekomstige bemande missies wil je de maan liever niet vervuilen.

Zon is veiliger

De zon zou een veilige bestemming zijn. Alleen heeft elk ruimtevaartuig dat je naar de zon schiet de neiging om in een baan eromheen te gaan draaien. Om de zon zelf te bereiken, zijn enorm krachtige raketten nodig. Als het al technisch mogelijk is om veel van zulke raketten te lanceren, kost dat uiteraard klauwen met geld.

Raketten ontploffen soms

Vergeet bovendien niet dat er nog altijd regelmatig een raket kort na lancering ontploft. Als zo’n raket gevuld is met radioactief afval, kunnen de gevolgen rampzalig zijn. Kortom: kernafval naar de zon schieten is helaas enorm duur, technisch erg moeilijk en vooral levensgevaarlijk.

