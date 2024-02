Is een vrachtwagen met zittende vogels zwaarder dan een vrachtwagen met vliegende vogels?

De meeste lezers zullen wel denken: een vrachtwagen met vliegende vogels is natuurlijk lichter dan eentje met zittende, want die eerste hoeft het gewicht van die vogels niet te dragen. Maar klopt dat wetenschappelijk gezien ook?

Een wet uit de natuurkunde, de eerste wet van Newton, zegt in essentie: ‘Als er geen resulterende kracht op een voorwerp inwerkt, kan er geen snelheidsverandering plaatsvinden.’ Vertaald naar de vrachtwagen met vogels betekent dit: als er geen kracht van buitenaf op de vrachtwagen wordt uitgeoefend, verandert er niks.

En zolang die vogels binnen de vrachtwagen rondvliegen of zitten, is er geen kracht van buitenaf. Dus doet het er niet toe wat zich precies binnen de vrachtwagen afspeelt, het gewicht van de vrachtwagen blijft hetzelfde. De vrachtwagen is dus in beide gevallen even zwaar.

De vogels worden natuurlijk ook niet opeens gewichtloos als ze vliegen. Om hun lichaam in de lucht te houden, fladderen ze met hun vleugels en duwen ze lucht naar beneden. Die naar beneden gedrukte lucht oefent vervolgens een kracht uit op de vrachtwagen die even groot is als de zwaartekracht van een zittende vogel.

KIJK 9/2023

Tekst: Jo Hermans

Beeld: Oli Scarff/AFP/Getty Images