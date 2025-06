Sinds wanneer dragen we hoge hakken?

Op een chique feest zijn ze niet te missen: hoge hakken. Wanneer zijn mensen deze schoenen gaan dragen?

Schoeisel waarin de hiel van je voet (veel) hoger ligt dan de bal dateert al uit het oude Egypte. Daar droegen slagers het om hun voeten schoon te houden, én mensen uit de hogere kringen, die er hun verheven status mee benadrukten.

Rond de tiende eeuw zien we Perzische cavaleriesoldaten op ‘rijschoenen’ met hakken, waarmee ze zich beter schrap kunnen zetten in de stijgbeugels. Vervolgens maakt de hak een opmars in West­-Europa, met name onder mannen. Na het Oosters Schisma (1054), wanneer de katholieke kerk uiteenvalt in de rooms-katholieke en de oosters-orthodoxe kerken, dragen de pausen in Rome een tijd schoenen met rode hoge hakken. Misschien wel als sneer naar hun voormalige geloofsgenoten: in het oosten was dat een teken van macht.

Lees ook:

Koningin doet met mannenmode mee

De Engelse koningin Elizabeth I doet in de zestiende eeuw als een van de eerste vrouwen met deze mannenmode mee. Een eeuw later volgt de niet zo heel lange Franse koning Lodewijk XIV met – opnieuw – rode hakken. Ook jongetjes dragen dan geborduurde schoenen met strikken en een flink hakwerk.

Portret van Lodewijk XIV, geschilderd door Hyacinthe Rigaud in 1701. De Franse Zonnekoning draagt rode hakken.

Pas in de achttiende eeuw wordt de hogehakschoen een typisch vrouwelijk kledingstuk en wordt hij taboe voor mannen. Onder invloed van de ideeën van de verlichting wordt mode als frivool beschouwd, en dus niet nuttig, en dus iets voor vrouwen. Daar wilde je als man niet in gezien worden.

Maar wie weet maakt de mannenhak binnenkort wel een comeback: verschillende modeontwerpers hebben de afgelopen jaren mannen op hakken de catwalk op gestuurd.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 3/2025.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK Antwoordt’? Mail hem naar info@kijkmagazine.nl. En in onze special geven we antwoord op 172 bijzondere, verrassende en boeiende vragen! Bestel hem hier! Of eenvoudig via de knop hieronder.

Tekst: Margot Reesink