Podotherapeuten: Barbies dragen steeds minder hakken

Barbies staan erom bekend dat ze altijd op hun tenen staan, maar tegenwoordig zijn hakkendragende barbiepoppen in de minderheid.

De Barbie-film uit 2023 trok gigantische aantallen mensen naar de bioscoop en brak meerdere records. In een veel besproken scène trekt Barbie, gespeeld door Margot Robbie, haar hakken uit en blijft vervolgens op haar tenen staan (ook de opening van de trailer, zie onderaan dit artikel). Barbiepoppen staan er namelijk om bekend hun voeten zo zijn gevormd dat je ze altijd hakken aan kunt trekken.

Maar dat beeld raakt achterhaald, zo is te lezen in het wetenschappelijke tijdschrift – ja, echt waar – PLOS One. Barbies hebben steeds vaker platte voeten en dragen comfortabelere schoenen.

Barbie in wetenschappelijk onderzoek

Sinds de introductie van Barbie in 1959, heeft fabrikant Mattel enorm veel versies van de populaire pop ontwikkeld. Die weerspiegelen maatschappelijke verschuivingen op het gebied van werkgelegenheid, emancipatie en het beeld van vrouwenlichamen. Ze zijn dan ook al meerdere keren het onderwerp van wetenschappelijke studies geweest.

Nu besloot een groep podotherapeuten samen met een barbieverzamelaar de voeten van de poppen te analyseren. In totaal hebben ze 2750 versies bekeken die gemaakt zijn tussen 1959 en 2024.

Verstandige schoenkeuzes

De resultaten zijn duidelijk: Barbies hebben steeds vaker platte voeten. Waar in de eerste tien productiejaren nog 100 procent van de Barbies op hun tenen stond, was dat tussen 2020 en 2024 nog maar 40 procent.

Het viel de onderzoekers op dat Barbies met carrièrethema’s, zoals Oogarts-Barbie, het vaakst platte voeten hebben en comfortabelere schoenen dragen. Barbies die vooral gericht zijn op mode dragen daarentegen juist vaker hakken.

Dit laat volgens de podotherapeuten zien dat Barbies tegenwoordig verstandige keuzes maken over hun schoeisel. Als ze veel moeten staan of bewegen – zoals tijdens hun werk – dragen ze schoenen met platte zolen. Maar als dat niet hoeft, en ze er leuk uit willen zien, dragen ze hakken.

Het is volgens de onderzoekers daarom hoog tijd dat gezondheidscampagnes met hun tijd meebewegen. Ze moeten stoppen met het continu benadrukken van de nadelige effecten van het dragen van hakken. In plaats daarvan zouden ze meer moeten focussen op het aanmoedigen van geïnformeerde keuzes. Want als Barbie die kan maken, moeten mensen dat ook kunnen, aldus de podotherapeuten.

Bronnen: PLOS One, PLOS via EurekAlert!

Openingsbeeld: Diy13/Getty Images