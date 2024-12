Hoe meet een smartwatch je slaap?

Veel smartwatches kunnen bijhouden hoelang en hoe goed je elke nacht slaapt, maar hoe weet zo’n horloge dat? Het hangt immers aan je pols, niet aan je brein.

Een smartwatch heeft een zogeheten versnellingsmeter, een apparaatje dat ziet wanneer het horloge beweegt. Ben je wakker, dan legt die meter vast hoeveel je bijvoorbeeld op een dag beweegt. In bed kun je het meten van je nachtrust activeren, waarna de versnellingsmeter kijkt hoeveel je in bed beweegt. Lig je erg lange tijd muisstil, dan neemt het horloge aan dat je waarschijnlijk in slaap bent gevallen. Een wakker persoon ligt namelijk altijd wel wat te woelen.

Diepe slaap meten

Sommige wearables meten ook of je in een diepe slaap bent. Daarbij is de informatie van een versnellingsmeter niet genoeg en wordt tegelijkertijd je hartslag afgelezen: hoe dieper je slaapt, hoe lager je hartslag is. Met behulp van al die informatie kan je horloge een inschatting maken van je slaapgedrag. Daarbij wordt een speciaal algoritme gebruikt, dat een onderscheid probeert te maken tussen een wakker moment en een draai in je slaap.

In de praktijk blijft het een gok die niet altijd hoeft te kloppen. Jij kunt bijvoorbeeld in een diepe slaap zijn terwijl je partner ligt te bewegen, waardoor jouw pols meebeweegt. Ga dus niet blind uit van wat je smartwatch over je slaap zegt.

Tekst: Bastiaan Vroegop

Beeld: Andreypopov/Getty Images