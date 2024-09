Heeft het zin om een ui naast je bed te leggen bij verkoudheid?

Sommige mensen zweren erbij: een rauwe ui op hun nachtkastje tegen verkoudheid of zelfs griep. Maar helpt dat ook echt?

Volgens de Amerikaanse National Onion Association berust dit huismiddeltje op een mythe uit de zestiende eeuw. In die tijd had nog niemand van virussen of bacteriën gehoord. Men dacht dat ziektes, zoals de pest, zich via ‘verderfelijke lucht’ verspreidden. De geur van rauwe uien zou dan de lucht in de kamer kunnen zuiveren.

Ui in sok

Nog steeds geloven mensen in de heilzame werking van uien door verhalen op social media. De geneeskrachtige eigenschappen zouden te danken zijn aan de geurige zwavelverbindingen die vrijkomen als je een ui doorsnijdt.

Er zijn zelfs mensen die beweren dat een ui onder in je sok je bloed reinigt en op die manier verkoudheid of griep kan genezen. Ook hier is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor. Bovendien gaat het vreselijk stinken.

Goed voor je weerstand

Wie toch gezondheidsvoordelen uit een ui wil halen, zal hem toch moeten opeten. Uien hebben weinig calorieën, zijn vezelrijk en bevatten nuttige stofjes, zoals mineralen, vitamine C en het antioxidant quercetine: goed voor je darmen en goed voor je weerstand.

