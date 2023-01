Waarom is niezen zo lekker?

Mensen vergelijken het gevoel van niezen weleens met een fractie van een orgasme. Waarom is het zo fijn?

Ook deze week nam het aantal mensen met griep toe, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM). Per 100.000 Nederlanders gingen er vorige week 103 naar de huisarts met griepverschijnselen, aldus onderzoeksinstituut Nivel. Een week eerder lag dit aantal nog op 66 per 100.000.

Wanneer je denkt aan de griep, denk je onder meer aan verkoudheid. En wie verkoudheid zegt, zegt niezen. We weten allemaal hoe lekker het kan zijn als kleine druppels en ziektekiemen je neus uit schieten. Maar waarom geeft dit eigenlijk zo’n fijn gevoel?

Ontspanning

Het begint allemaal bij je neusslijmvlies. Wanneer dit geïrriteerd is, geeft de zogenoemde drielingzenuw een signaal af aan het reflexcentrum in de hersenen. Als gevolg daarvan trekken de spieren rond je ribbenkast en je longen krachtig samen, wat druk veroorzaakt. Door te niezen verdwijnt de druk, en deze ontspanning voelt lekker aan.

Bij een orgasme bouwt de spanning zich ook op in je lichaam. Spieren trekken eveneens samen als je het hoogtepunt nadert, om hierna weer te ontspannen. Vandaar dat niezen regelmatig wordt vergeleken met een orgasme. Zo zeggen sommigen dat het gevoel gelijkstaat aan een kwart, of een achtste, of 10 procent van een hoogtepunt. Al valt er over de percentages te twisten.

Endorfine

Er is niet veel serieus medisch onderzoek naar verricht, maar bij het niezen zou verder endorfine vrijkomen. Dit hormoon zorgt voor een gelukkig gevoel door onder meer het stresshormoon cortisol te remmen. Inderdaad, net als bij een orgasme.

Bronnen: Science Focus, CBS News

Beeld: Ignatiev/iStock/Getty Images