Waarom maken mensenbaby’s zoveel herrie?

Lezer Corrie Visser is sinds kort de trotse oma van een kleinzoon. Nu vraagt ze zich af waarom het schattige knulletje zo ontzettend veel decibellen produceert. Dat doen andere zoogdierenbaby’s toch ook niet? Ze zouden de aandacht van roofdieren kunnen trekken.

Nou, dat ligt iets genuanceerder. Als we kijken naar de manier waarop jongen worden grootgebracht, kunnen we zoogdieren ruwweg indelen in drie groepen: de vluchters, de verstoppers en de dragers.

Jongen van vluchters, zoals reeën, schapen en paarden, zijn helemaal ‘af’ bij de geboorte en staan binnen enkele uren op hun slungelige benen. Wel zo handig als ze op de vlucht moeten slaan voor een hongerige wolf. Ze zijn meestal onopvallend, soms zelfs geurloos, en maken alleen geluid als ze hun moeder kwijt zijn.

Jongen van verstoppers, zoals katten, muizen en konijnen, worden juist behoorlijk hulpeloos geboren. Hun moeder laat hen vaak urenlang achter in een hol of nest terwijl ze voedsel zoekt. Om niet te worden ontdekt door roofdieren moeten ze langere tijd zonder voedsel kunnen en vooral heel stil zijn.

Lees ook:

Ontroostbare baby’s

Dan heb je nog de dragers, zoals apen en koala’s, maar ook mensen. Ook deze jongen worden vrij hulpeloos geboren, maar in tegenstelling tot de jongen van verstoppers hebben ze veel lichamelijk contact en warmte nodig om te overleven. Het is dan ook niet zo gek dat ze flink van zich laten horen als ze van hun moeder worden gescheiden. Hoewel ze daarmee de aandacht van roofdieren kunnen trekken, is volgens gedragsonderzoeker John Newman van het Amerikaanse National Health Institute de kans nog altijd groter dat de moeder als eerste bij het jong is.

Uniek voor mensenbaby’s is dat ze soms ontroostbaar zijn, ook als ze weer veilig bij hun ouder of verzorger in de armen liggen. Helaas voor verse ouders is daar lang niet altijd een duidelijke verklaring voor te vinden.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 5/2024.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK Antwoordt’? Mail hem naar info@kijkmagazine.nl. En in onze nieuwe special geven we antwoord op 172 bijzondere, verrassende en boeiende vragen! Bestel hem hier! Of eenvoudig via de knop hieronder.

Tekst: Judith Neimeijer

Beeld: Thanasis Zovoilis/Getty Images