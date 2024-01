Wat als mensen met een dubbele achternaam kinderen krijgen?

Vanaf 2024 is het in Nederland mogelijk om kinderen de achternaam van beide ouders te geven. Maar wat als die generatie zelf kinderen krijgt?

Sinds 1 januari 2024 kun je je eerste kind als dat op of na 1 januari 2024 is geboren de achternamen van beide ouders geven. Daarvoor kreeg het of de achternaam van de vader of van de moeder.

Voordelen dubbele achternaam

Er zitten voordelen aan een dubbele achternaam, is op de website van de Rijksoverheid te lezen. Zo laat een dubbele achternaam volgens sommigen meer verbondenheid met beide ouders zien. Ook kan het een oplossing zijn voor ouders met meerdere nationaliteiten: mensen in verschillende landen kunnen verschillende namen hebben. Bovendien scheelt het voor sommige aanstormende ouders een hoop discussie over welke achternaam het kindje krijgt.

De dubbele achternaam komt achter de voornaam (of voornamen) te staan zonder een koppelteken ertussen. Maar wat nou als iemand met een dubbele achternaam later een kind krijgt met iemand die óók twee achternamen heeft? Krijgen we dan namen die lijken op die van de beroemde schilder Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso? Nee, het kind krijgt de dubbele achternaam van een van de ouders of krijgt er van beide ouders – naar keuze – één.

