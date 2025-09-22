Waar vond de oerknal plaats?

Het artikel over de oerknal in KIJK 3/2025 roept bij Albert van Driel en Frank Bekink de vraag op: waar vond de oerknal precies plaats?

Dit is een van de vele verwarrende kwesties rond dit thema. Het woord ‘oerknal’ suggereert een explosie die zich vanuit een bepaald punt naar buiten toe verspreidde. Maar eigenlijk vond de oerknal overal tegelijk in het heelal plaats. Het was dus geen explosie, maar eerder een universele energieboost. Die zorgde ervoor dat de ruimte overal uitdijde en afkoelde, zodat er later sterren, planeten en andere objecten in konden ontstaan.

Eén punt in tijd

Wel kunnen we licht dat kort na de oerknal is uitgezonden alleen op bepaalde plekken in het heelal zien. Dat komt doordat de oerknal weliswaar overal in de ruimte, maar op slechts één punt in de tijd plaatsvond: 13,8 miljard jaar geleden. Het licht van kosmische objecten heeft tijd nodig om ons te bereiken. Hoe verder je in de ruimte kijkt, des te verder je daardoor terugkijkt in de tijd. Zo zien we de Poolster zoals die er ruim vierhonderd jaar geleden uitzag.

Om licht uit de oertijd van het heelal te meten, moet je objecten waarnemen die zó ver weg staan, dat hun licht er ruim 13 miljard jaar over heeft gedaan om ons te bereiken. Daarom komen we alleen in bepaalde ver weg gelegen gebieden sporen van de oerknal tegen. Maar dat betekent niet dat de oerknal alleen daar heeft plaatsgevonden. Die gebieden bevinden zich gewoon toevallig op ‘oerknal-afstand’ van de aarde.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 6/2025.

