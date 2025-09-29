Waarom word ik altijd om 3 of 4 uur ’s nachts wakker?

Veel mensen – de schatting is minimaal een derde – kennen het verschijnsel: op een of andere manier word je elke nacht rond drie, vier uur wakker.

Slaapexperts wijten dat nachtelijk ontwaken vaak aan stress. Dat zit zo. Doordat je meerdere slaapcycli doormaakt (zo’n vier tot zes per nacht) word je meerdere keren per nacht heel eventjes wakker. Als je verder goed en onbezorgd slaapt, ben je je daar niet bewust van. Maar wanneer je gestrest bent, kan zo’n slaaponderbreking een bewuste ervaring worden, en meestal negatief: ‘Shit, ik lig alwéér wakker.’ Daarnaast zijn er zaken die het er niet beter op maken. Denk aan onregelmatige bedtijden, te veel schermtijd voor het slapen of een gebrek aan frisse lucht.

Maar waarom gebeurt dat altijd rond drie of vier uur ’s nachts? Dat heeft te maken met onze slaapcycli. Naarmate de nacht vordert, brengen we meer tijd door in remslaap. Dat is een lichte slaapfase – ook wel droomslaap – waarin we makkelijker wakker worden. Als je op een redelijke tijd naar bed bent gegaan, gebeurt dat vooral rond die tijd. Het kan dus zijn dat je wakker wordt doordat je slaapcyclus eindigt, maar ook doordat intense dromen je brein activeren.

Slaapexperts adviseren om een vast slaapritme aan te houden, oftewel: elke dag op hetzelfde tijdstip opstaan, voldoende bewegen en ’s ochtends zorgen voor voldoende licht. Wat ook bewezen helpt, is een to-dolijstje op je nachtkastje. Het opschrijven van taken en piekerkwesties helpt je om ze los te laten en bereidt je brein voor op de volgende dag. Zo val je makkelijker in slaap en is de kans dat je wakker wordt kleiner.

Tekst: Judith Neimeijer

Beeld: Prostock-Studio/iStock/Getty Images