Waarom er op Hawaii ideale surfgolven zijn

Hawaiianen waren de eerste die bedachten dat het weleens leuk kon zijn om staand op een houten plank van een golf af te glijden. En surfen is nog steeds een geliefde bezigheid. Hawaiiaanse eilanden als Oahu, Maui en Kauai trekken bovendien met hun goede golven surfers van over heel de wereld aan. Maar waarom zijn de omstandigheden in Hawaii zo optimaal?

“Of er ergens goede surfgolven zijn, hangt af van twee dingen”, zegt seismoloog Arwen Deuss van de Universiteit Utrecht. “Golven ontstaan op zee door wind. Als het water richting de kust wordt geduwd – waar het minder diep is – wordt de massa omhooggeduwd en ontstaan er golven.” Aan de Nederlandse kust worden die meestal niet zo hoog, want op de Noordzee waait het relatief gezien niet heel hard. Bovendien werkt Engeland als een soort golfbreker. Maar vooral in de winter, als het in Alaska stormt, kunnen de opgestuwde golven ongehinderd over de Stille Oceaan naar de noordkust van Hawaii reizen.” Daardoor kunnen er dan golven van meer dan 10 meter hoog ontstaan.

Een surfgolf heeft een mooie krul

“Surfers willen ook graag dat de golven mooi breken”, gaat Deuss verder. “Die mooie krul krijg je als iets op de bodem, zoals een zandbank of een koraalrif, de zee plots ondieper maakt en daardoor de golf aan de onderkant afremt. Het water aan de onderkant gaat dan langzamer, waardoor de bovenkant omklapt. Overigens duwt zo’n rif (in het geval van Hawaii, red.) of zandbank de golf ook wat meer omhoog, waardoor hij nog groter wordt.”

Tekst: Laura Bergshoef

Beeld: Kanenori via Pixabay