Waarom zoekt een tornado de grond op?

Een van onze lezers vraagt zich af waarom een tornado altijd richting de grond gaat. Groeit de wervelstorm soms net zo lang door tot hij het aardoppervlak raakt?

Nee, zegt meteoroloog Reinout van den Born van weer.nl. Het is precies andersom: een tornado begint aan het aardoppervlak en groeit vanaf daar omhoog. Hij kan ontstaan als een relatief vochtige luchtmassa warmer en dus lichter is dan de omringende lucht.

Slurf van de tornado

De luchtmassa stijgt dan op en koelt af, en de waterdamp condenseert. Daar komt energie bij vrij, waardoor de lucht opnieuw opwarmt en blijft stijgen. Als de wind in de hogere luchtlagen een andere richting of kracht heeft dan dicht boven de grond, kan de stijgende luchtbel gaan draaien en ontstaat de kenmerkende slurf. Een tornado draait op grote hoogte sneller dan aan het aardoppervlak, waar de lucht meer wrijving ondervindt.

In de slurf daalt de luchtdruk, en daardoor condenseert de aanwezige waterdamp. Hierbij geldt: hoe sneller de tornado draait, hoe sterker de luchtdruk daalt, en hoe meer water verdampt. Dat is de reden dat de tornado vaak eerst hoog in de lucht zichtbaar wordt en je hem als het ware omlaag ziet groeien tot hij de grond bereikt.

