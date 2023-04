Hoe wordt koffie cafeïnevrij gemaakt?

Als je nogal veel koffie drinkt en daardoor de hele dag door het huis loopt te stuiteren, is decaf misschien een goed idee. Maar hoe halen ze de cafeïne uit koffiebonen?

Eerst maar even een misverstand uit de wereld helpen: koffiebonen zijn geen bonen. Ze zijn eigenlijk het zaad, of de pit, van de koffiebessen die aan koffiebomen groeien.

Er zijn verschillende manieren om het stuiterbestanddeel uit zo’n ‘boon’ te halen. Bij de meest gebruikte en snelste methode worden de bonen, voordat ze worden gebrand, met heet water of stoom week gemaakt. Vervolgens gaan ze door een bad met een krachtig oplosmiddel zoals methyleenchloride of ethylacetaat, dat de cafeïne eruit haalt.

Waterbad

Bij de indirecte en langzamere methode komt er geen oplosmiddel aan te pas, maar worden de bonen urenlang in water gelegd. Vervolgens wordt de cafeïne (en bij de snelle methode ook de oplosmiddelen) uit dat water gefilterd. Daarna gaan de bonen er opnieuw in, zodat de aroma’s en de oliën weer door de bonen worden opgenomen.

Er zijn nog andere methodes, zoals het Swiss Water Process (dat cafeïne met een koolstoffilter uit het ‘spoelwater’ haalt) of met vloeibare CO2, maar dit zijn de meest gebruikte.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 10/2022.

Beeld: Stefano S. Guidi/Getty Images For Lavazza