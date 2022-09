Waarom werken vliegende schotels niet?

Waarom zijn er geen toestellen in de vorm van een vliegende schotel? Dat vraagt Freek Beltman zich af en dat is een logische gedachte. Aliens zouden in vliegende schotels naar de aarde zijn gekomen en frisbees werken ook heel goed.

Toch zitten er flink wat nadelen aan zo’n vliegende schotel. Hoewel er verschillende pogingen zijn ondernomen om zo’n vliegtuig letterlijk en figuurlijk van de grond te krijgen, is het nooit echt gelukt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkten de Duitsers bijvoorbeeld al aan de Sack AS-6, de Amerikanen probeerden het onder meer met de Vought Flying Flapjack. Na de oorlog deden de Russen een gooi naar de prijzen met de EKIP en de Canadezen probeerden het met de Avro Canada VZ-9AV Avrocar, waar zelfs de Amerikanen nog tijd en geld in hebben gestoken.

Dit wil je ook weten:

Avrocar

Tijdens de testvluchten met een dik 2500 kilo zwaar, driemotorig prototype van de Avrocar bokte het toestel meteen na de start al als een stier tijdens een rodeo. Uit windtunneltests bij de NASA bleek bovendien dat het toestel ook bij hogere snelheden aerodynamisch instabiel zou zijn en dus bijvoorbeeld nooit vijandelijke bommenwerpers kon onderscheppen. Wat de ontwerpers er ook tegenaan gooiden (gevormde straalpijpen, spoilers, vinnen en zelfs – op voorstel van de Amerikanen – een staart): niets hielp. De Avrocar vloog nooit harder dan 60 kilometer per uur en kwam nooit hoger dan een meter van de grond. Het feit dat er nog geen computers waren om het toestel in bedwang te houden, hielp ook niet.

Leo Veldhuis, hoogleraar aan de Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft, zegt: “Het idee van een toestel dat geen voorkeur heeft voor een bepaalde vliegrichting (zoals de Avrocar, red.) is natuurlijk erg interessant. Maar als een aandrijvingssysteem zo moet worden gemaakt dat de schotel in elke richting kan vliegen, wordt het veel te zwaar. Om het voldoende draagkracht te geven, moet je dus een groot toestel bouwen en dan krijg je al snel te maken met een veel te grote luchtweerstand en dus met een hoog brandstofverbruik.” Kortom: met onze aardse technologie is zo’n vliegende schotel niet de beste vorm.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 1/2022.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK Antwoordt’? Mail hem naar [email protected]. En in onze nieuwste special geven we antwoord op 197 bijzondere, verrassende en boeiende vragen! Bestel hem eenvoudig en snel via onderstaande knop.