Waarom hebben geiten lellen?

Ze zijn de gangmakers op de kinderboerderij: geiten. Tijdens het aaien van deze dieren vroeg KIJK-lezer Eke van Leeuwen zich opeens af waarom er zulke maffe lelletjes aan hun nek hangen. Oftewel: hebben deze aanhangsels, ook wel klokjes genoemd, een functie?

De lelletjes komen niet voor bij alle geiten, maar wel bij Capra hircus, de soort die je in kinderboerderijen aantreft. Als je dit gedomesticeerde dier kruist met een geit zonder lellen is de kans groot dat daar een nakomeling uit voortkomt met klokjes aan zijn of haar nek. Het gen voor het hebben van de aanhangsels is namelijk dominant. Net zoals het gen voor bruine ogen bij mensen domineert over dat voor blauwe ogen.

Meer dan alleen huid

De aanhangsels bestaan niet alleen uit huid, maar ook uit spieren, zenuwen, bloedvaten en kraakbeen. Je zou dus verwachten dat ze een functie hebben – maar die is nooit gevonden. Meerdere onderzoekers suggereren dat de lelletjes rudimentaire organen zijn. Dat wil zeggen: vroeger vervulden ze een rol, maar nu niet meer. Zo diende een klokje in het verleden misschien als klier.

Niet echt een bevredigend antwoord misschien, maar daar gaan we niet over mekkeren.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 10/2023.

Beeld: Sergii Petruk/IStock/Getty Images