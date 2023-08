Waarom hebben mensen geen penisbotje?

Al onze naaste verwanten, zoals de chimpansee en de gorilla, hebben er eentje: een botje in de penis om hem stijf te houden. Maar mannelijke mensen moeten dat voor elkaar krijgen met zwellichamen. Waarom?

Er zijn twee belangrijke theorieën waarom wij het penisbotje in de loop van onze evolutie zijn kwijtgeraakt. Theorie één draait om de verborgen vruchtbaarheid van de vrouw. In tegenstelling tot veel andere primaten kun je bij de mens niet zien wanneer een vrouw ‘ontvankelijk’ is. Dat maakt het voor een man moeilijk om zijn vaderschap te verzekeren, tenzij hij met enige regelmaat seks heeft met dezelfde partner.

En een penis met zwellichamen is bij uitstekgeschikt voor veelvuldige maar kortstondige seks. Andere primaten doen het alleen als het vrouwtje vruchtbaar is, maar dan voor lange tijd, zodat de concurrentie geen kans heeft. Voor zulke seks is een penis met een botje – die immers nooit verslapt – juist handig.

Theorie twee wil dat het functioneren van de zwellichamen het nodige zegt over de gezondheid van een man, wat het voor een vrouw makkelijker maakt om een fitte man uit te zoeken. Mannen met zowel lichamelijke en/of geestelijke problemen krijgen hem immers niet lekker snel omhoog.

Tekst: Hidde Boersma