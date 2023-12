Waarom kreunen we bij het opstaan en bukken?

Een KIJK-lezer biecht op: “Tot mijn grote schaamte gaat bukken tegenwoordig gepaard met een langgerekte ‘aargh’ en klinkt er, als ik iets pak uit het bovenste keukenkastje, een piepende ‘oefff’. Ook bij mensen om me heen gaat opstaan van de bank maar al te vaak vergezeld van overduidelijk ‘midlife-gekreun’. Waarom in godsnaam?”

Hoewel er geen wetenschappelijk onderzoek te vinden is naar dit onderwerp, wisten alle experts die ik raadpleegde meteen waar ik het over had. De conclusie: het gekreun lijkt te worden veroorzaakt door een combinatie van fysiek verval, aandachttrekkerij en mentale effecten.

Meer kracht

Naarmate we ouder worden, zullen atletische bewegingen, zoals bukken, uitrekken en opstaan, meer moeite kosten. Daarbij zetten we ons schrap, houden we onze adem even in en ademen we uit tijdens het leveren van kracht. Hoe lastiger de beweging voor ons verouderende lijf wordt, hoe groter de kans dat er zomaar wat piep-, snuif- of gromgeluiden ontsnappen.

Helemaal overtollig zijn de geluiden niet. Kijk bijvoorbeeld naar sporters. Een kleine Amerikaanse studie laat zien dat de service van tennissers krachtiger is als ze erbij mogen kreunen. Andere onderzoekers ontdekten dat deelnemers 10 procent meer kracht gebruikten als ze schreeuwden tijdens het knijpen in een handgreep.

Sportschool

Ook in de sportschool kunnen ze er wat van als het gaat om krachtpatsergeluiden. En dat is enerzijds om die extra kracht te genereren, maar anderzijds aangeleerd gedrag, zo laten de onderzoeken zien. Tja, de ouderdom komt met gebreken, maar willen we onze jonge uitstraling vasthouden, dan kan een beetje zelfcensuur geen kwaad.

Tekst: Judith Neimeijer

Beeld: Ei Ting Hung/123RF