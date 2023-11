Waarom praten we zo raar tegen baby’s?

‘Koediekoedie! Gaat papa even een hapjehapje in je mondje stoppen! Ja hè?’ Kersverse ouders lijken soms nogal de weg kwijt te raken in de buurt van hun baby. Toch is het niks om je zorgen over te maken. Sterker nog: sommige taalwetenschappers denken dat zulke babypraat juist een functie vervult in de taalontwikkeling van de kleine.

Taalkundigen, die deze manier van praten in veel talen en culturen hebben vastgesteld, noemen het ‘kindgerichte spraak’. Bij deze manier van praten hoort een zangerige zinsmelodie, veelvuldig gebruik van handgebaren, verkleinwoorden, onomatopeeën (geen ‘auto’ maar ‘toettoet’), en een overdreven mimiek. Sprekers van deze ‘taal’ overdrijven bovendien de klankkleur van klinkers: een á is extra aa’ig, zodat deze makkelijker te onderscheiden is van de à.

Lees ook:

Sneller woorden onthouden

Over het effect van kindgerichte spraak is de onderzoeksliteratuur niet zo eenduidig. Er is bewijs dat pasgeborenen er de voorkeur aan geven boven gewone spraak, en het lijkt erop dat deze spraak de binding tussen ouders en baby bevordert. Ook zijn er aanwijzingen dat kinderen makkelijker klinkers leren onderscheiden en sneller woorden onthouden wanneer ze op deze manier worden toegesproken. Sommige onderzoekers denken zelfs dat het kinderen helpt om de zinsstructuur van hun moedertaal sneller te doorgronden.

Toch zijn er ook wetenschappers volgens wie het belang van kindgerichte spraak niet moet worden overdreven. Zij wijzen naar culturen, zoals die van de Tsimané in het Boliviaanse Amazonegebied, waarin überhaupt nauwelijks tegen kinderen wordt gepraat tot ze een paar jaar oud zijn. Die kinderen leren gewoon hun moedertaal en de binding met hun ouders is prima. Wetenschappelijk bewezen nut of niet – het zal jonge ouders vermoedelijk een zorg zijn. Koediekoedie!

Deze vraag kon je vinden in KIJK 5/2023.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK Antwoordt’? Mail hem naar [email protected]. En in onze gloednieuwe special geven we antwoord op 178 bijzondere, verrassende en boeiende vragen! Bestel hem hier! Of eenvoudig via de knop hieronder.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Tekst: Sterre Leufkens

Beeld: iStock/Getty Images