Hoe krijg je het beste een huilende baby in slaap?

Als er ergens veel meningen over zijn, dan is het wel hoe je het beste een huilende baby naar dromenland krijgt. De ene ouder zal zeggen dat je het kleintje echt even een paar minuten moet laten jammeren; dan wordt het vanzelf moe. Anderen halen het liefst hun baby direct uit bed om er vervolgens mee op de arm rond te lopen. Waarop er weer een groep zal reageren dat je het kind daarmee te veel verwent. Waar doe je als ouder nou goed aan? Wetenschappers van het Japanse RIKEN Center for Brain Science komen met het verlossende antwoord.

Baby’s kalmeren

Voor de nieuwe studie onderzocht het team 21 baby’s van twee weken tot zeven maanden oud, terwijl de moeders ze op verschillende manieren probeerden te kalmeren. Ze gingen bijvoorbeeld een eindje met ze lopen of hielden ze zittend vast. De onderzoekers filmden het gedrag van de kleintjes – waren ze wakker of sliepen ze, en waren ze rustig of juist aan het huilen – en registreerden hun hartslag met een elektrocardiogram (ECG).

Een aantal dingen viel op. Zo kalmeerden alle onderzochte baby’s als hun moeder zo’n vijf minuten met ze rondliep – in de armen dragend of in een kinderwagen. Dat was niet alleen duidelijk op de filmpjes te zien, de hartslag daalde ook. Dit effect was het grootst als de baby ervoor huilde.

Daarnaast werkte het juist niet als een moeder de baby vasthield en ging zitten; de hartslag ging omhoog en het huilen hield aan. Beter is het als de moeder pas na vijf minuten te hebben rondgelopen, gaat zitten en de zuigeling vasthoudt. In dit laatste geval zagen de onderzoekers de hartslag nog verder dalen. Legden de moeders hun kind na gemiddeld acht minuten zitten in bed, dan begon één op de vijf alsnog te huilen.

En vaders dan? De onderzoekers hebben in deze studie alleen gekeken naar hoe huilende baby’s reageren op vastgehouden worden door de moeder. Maar aan de Volkskrant laat hoofdonderzoeker Kumi Kuroda weten dat de effecten van vaders die de baby dragen vergelijkbaar zijn. Dat ontdekte het team in een kleiner experiment dat nog niet is gepubliceerd.

Geen one-size-fits-all-oplossing

“De klassieke vraag of je een huilende baby moet oppakken of moet laten liggen, is al eeuwenoud”, zegt gezinspedagoog Lenny van Rosmalen van de Universiteit Leiden. “De Britse onderzoeker Ian St James Roberts toonde jaren terug al aan dat het dragen van een baby het huilen vermindert. Het is dus echt niks nieuws.” Ondanks de kleine steekproefgrootte (slechts 21 baby’s zijn onderzocht) merkt Van Rosmalen op dat de wetenschappers van alles hebben gemeten en opgenomen, dus het artikel wemelt van de gegevens.

Maar de pedagoog waarschuwt voor een klassieke fout die de onderzoekers maken, namelijk dat er naar een oplossing wordt gezocht die geldt voor álle baby’s. “De vraag die altijd gesteld wordt is: moeten we baby’s laten huilen of oppakken? De vraag is nooit: moeten we deze baby laten huilen of oppakken? Voor het juiste advies hangt alles af van wie die baby is: leeftijd, ontwikkeling, temperament, gevoeligheid voor prikkels, et cetera. Ook de ouder moet zich kunnen vinden in de gekozen aanpak. Er bestaat geen one-size-fits-all-oplossing voor het huilen van een baby, maar we zoeken die blijkbaar nog steeds.”

