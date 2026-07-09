Is aspirine goed voor planten?

Mensen die bloemen in huis neerzetten, hebben misschien weleens gehoord dat ze een verkruimeld aspirinetablet in het water moeten doen om de bloemen langer vers te houden. Is de wetenschap het eens met dit advies?

Hoewel het misschien gek klinkt, zit er wel degelijk een logische redenatie achter deze huis-tuin-en-keukenwijsheid. Aspirine is een merknaam voor acetylsalicylzuur. Deze stof breekt af tot salicylzuur, een molecuul dat veel planten ook produceren. Zo maken mensen al duizenden jaren gebruik van wilgenbast, dat rijk is aan salicylzuur, om koorts en pijn te bestrijden.

Planten gebruiken deze stof uiteraard niet als pijnstiller. Zij hebben het vooral nodig om hun versie van een immuunsysteem aan te zwengelen. Door bloemen salicylzuur te geven, krijgt hun immuunsysteem dus een boost en zijn ze weerbaarder tegen bacteriën die kunnen ophopen in de afgesneden stengels, is de gedachte.

Klinkt logisch, maar toch is de wetenschap er verdeeld over. Uit sommige studies blijkt dat de bloemen inderdaad langer mooi blijven, maar het effect is altijd kleiner dan dat van een zakje bloemenvoeding. In andere studies blijkt aspirine geen of zelfs een negatief effect te hebben. Te veel van de pijnstiller is in ieder geval slecht voor bloemen. Meer dan een tablet van 100 mg per liter water heeft al nadelige effecten; ze verwelken eerder.

Weerbaarder

Planten die nog met hun wortels in de aarde staan lijken wel enigszins te profiteren van aspirinewater. Hoewel het geen wondermiddel is, laten tientallen studies zien dat verschillende planten na een aspirinedouche iets beter bestand zijn tegen extreme hitte, kou, droogte of schadelijke bacteriën, schimmels en virussen. Ze lijken zelfs iets beter te groeien. Ze produceren bijvoorbeeld tomaten met meer vitamine C of grotere en rodere kersen met meer antioxidanten.

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