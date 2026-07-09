Frans bedrijf ontwikkelt technologische ark van Noach

Een draagbare schuilplaats voor onzekere tijden: dat is het idee achter de nieuwe capsules van het Franse Momentum Technologies.

Geopolitieke spanningen en veranderende klimaatomstandigheden voeden het gevoel dat onze wereld een steeds onzekerdere plek wordt. Het Franse deeptech-bedrijf Momentum Technologies speelt hier op in. Het heeft een capsule gebouwd die moet beschermen tegen ballistische dreigingen, brand, overstromingen en andere fysieke gevaren.

De overlevingscapsules kunnen, in tegenstelling tot veel conventionele bunkers, worden vervoerd van A naar B – op schepen in standaard containers of per helikopter. Onlangs presenteerde Momentum Technologies ze op Eurosatory 2026, een evenement voor defensie en beveiliging.

Lees ook:

Ballistische bescherming

De pods komen in twee smaken: LifePod B-01 (afbeelding bovenaan) en W-01 (foto hieronder). Die eerste betreft een capsule voor twee personen. Deze zou dankzij meerdere beschermende lagen van staal en “speciaal isolatiemateriaal” bestand zijn tegen kogels, explosies en brand.

Momentum Technologies claimt dat tests met afzonderlijke pantserpanelen uitwijzen dat de B-01 voldoet aan de internationale VPAM PM7-norm voor ballistische bescherming. Die norm houdt onder meer in dat het materiaal bestand is tegen 5,56 x 45 mm kogels met een snelheid van 950 meter per seconde, en 7,62 x 51 mm kogels met een snelheid van 830 m/s.

De LifePod W-01 biedt plaats aan maximaal vier volwassenen en vier kinderen (waarbij kinderen op schoot bij volwassenen zouden zitten). In tegenstelling tot de B-01 kan deze capsule drijven – zodat overstromingen en tsunami’s het hoofd worden geboden. De eerste drijftests zouden “erg veelbelovend” zijn, maar het Franse bedrijf heeft nog geen data vrijgegeven om die resultaten te bevestigen.

Prijskaartje

Momentum Technologies is niet het eerste, en vast ook niet het laatste, bedrijf dat op de proppen komt met een technologische ark van Noach. Zo bestaat er al een gepatenteerde bunker voor twee personen, de Survival Capsule, om je te beschermen tegen tsunami’s, orkanen en aardbevingen – met een prijskaartje van 19.000 euro. De B-01 zal duurder worden dan de Survival Capsule: 29.000 euro – exclusief levering en installatie. De W-01 gaat 35.000 tot 40.000 euro kosten.

Belangrijk is wel dat de resultaten van Momentum Technologies nu enkel nog betrekking hebben op de geteste materialen en panelen, en nog niet op een LifePod-capsule als geheel. De volledige capsule moet dus nog worden gevalideerd in aanvullende tests.

Bronnen: Momentum Technologies, New Atlas

Beeld: Momentum Technologies