Wat was de grootste massa-uitsterving?

In de geschiedenis van de aarde hebben meerdere massa-extincties plaatsgevonden. Welke daarvan was de grootste, en waardoor werd die veroorzaakt?

De meeste mensen hebben wel gehoord van de massa-uitsterving waarbij een enorme planetoïde-inslag 66 miljoen jaar geleden onder andere de dinosauriërs uitroeide. Samen met de dino’s verdween toen ongeveer 75 procent van alle soorten op aarde. Maar deze krijt-paleogeen-massaextinctie, ook wel de K-Pg-extinctie genoemd, was niet de grootste massa-uitsterving uit de geschiedenis van het leven.

Die vond plaats aan het einde van het perm, ongeveer 252 miljoen jaar geleden, en wordt de perm-trias-extinctie genoemd. Tijdens deze gebeurtenis verdween meer dan 90 procent van alle in zee levende soorten en ruim 70 procent van de landdieren.

Vulkaanuitbarstingen

In totaal heeft de aarde al vijf grote massa-extincties meegemaakt. De bekende K-Pg-extinctie was de laatste in deze reeks, maar de perm-trias-extinctie was verreweg de grootste. Hoe kwam dat?

Wetenschappers denken dat vulkaanuitbarstingen niet alleen giftige stoffen, maar ook enorme aantallen broeikasgassen in de atmosfeer pompten. Samen met de uitstoot van steenkoolafzettingen en bossen die in brand vlogen, warmde het wereldwijde klimaat drastisch op. Versnelde verwering van gesteenten door de hitte en zure regen zorgde er ook voor dat de oceanen zuurstofarm werden, waardoor geen ecosysteem gespaard bleef.

