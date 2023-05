Kan de zon binnenkort al stoppen met schijnen?

Volgens astronomen zal de zon nog zo’n 5,5 miljard jaar ongestoord blijven stralen. Daarna blaast onze ster op tot een zogenoemde rode reus, om vervolgens in te storten tot een witte dwerg. Maar, vraagt Wil Langenberg, weten we dit eigenlijk wel zeker? Of is er ook een kans dat de zon binnenkort al definitief ophoudt met schijnen?

Doordat een ster miljarden jaren leeft, kunnen astronomen de levensloop van zo’n ding uiteraard niet van begin tot eind volgen. Wel kunnen ze een heleboel verschillende sterren aan de hemel bestuderen. Daarvan kunnen ze diverse eigenschappen bepalen, waaronder hun massa en leeftijd. Die informatie stelt ze in staat de verdere ontwikkeling van een bepaalde ster te voorspellen.

Sterren zijn voorspelbaarder

Vergelijk het met een alien die foto’s te zien krijgt van alle mensen die nu op aarde leven. Hun huidige leeftijd staat er telkens bij. De alien kan daar dan uit afleiden dat mensen zich ontwikkelen van klein kind via grote volwassene tot kromme bejaarde. Ook blijkt dat ze nooit veel ouder worden dan honderd aardse jaren. Op basis daarvan kan de alien vervolgens inschatten hoelang een bepaalde persoon nog maximaal te leven heeft.

Astronomen maken op basis van alle sterren die ze zien computermodellen die de levensloop van verschillende soorten sterren beschrijven. Daaruit volgt onder andere: hoe zwaarder een ster, des te korter hij ‘leeft’. Op basis van de massa van de zon valt te verwachten dat hij ongeveer 10 miljard jaar zal bestaan. Momenteel is hij ‘pas’ 4,5 miljard jaar oud. Bij een mens weet je natuurlijk nooit of die zijn of haar maximale leeftijd zal bereiken. Maar sterren zijn een stuk voorspelbaarder. Er bestaat geen mechanisme waardoor een ster halverwege zijn levensloop opeens ophoudt met schijnen.

Bovendien kondigt een ster zijn aankomende dood altijd aan door onregelmatiger te gaan stralen. Daar is bij de zon geen sprake van. Er is dus geen kans dat we binnen afzienbare tijd de ultieme zonsondergang meemaken.

Tekst: Yannick Fritschy

Openingsbeeld: NASA/SDO