Hoe werken slowrelease-pillen?

Slowrelease-­pillen geven hun werkzame stof gedoseerd over een langere periode af, waardoor hun effect langer aanhoudt en je ze niet meerdere keren per dag hoeft in te nemen. Ze worden ook wel retard-­tabletten genoemd en hebben vaak aanduidingen als MGA (met gereguleerde afgifte), MVA (met vertraagde afgifte) of SR (slow release). Hoe werkt dat?

Farmaceuten gebruiken hiervoor vaak een coating, een beschermlaagje dat ervoor zorgt dat het tablet niet al in de (zure) maag wordt afgebroken, maar pas verderop in de darmen zijn werkzame stof geleidelijk vrijgeeft. Dit principe wordt bijvoorbeeld gebruikt bij sommige pijnstillers. Zulke pillen mag je niet breken of kauwen, want dan komt de werkzame stof alsnog in een keer vrij.

Een andere methode is het inbedden van het medicijn in een matrix van bijvoorbeeld polymeren of gelatine die langzaam oplost of afbreekt. Daardoor komt de werkzame stof geleidelijk vrij in het maagdarmkanaal. Deze techniek wordt vaak gebruikt bij medicijnen voor chronische aandoeningen, zoals antidepressiva of medicatie tegen hoge bloeddruk. Let op bij darmklachten zoals diarree: als een slowrelease-­pil het lichaam te snel passeert, kan hij zijn werk minder goed doen.

Vaccins en pleisters

Slowrelease­-technologie wordt niet alleen bij pillen toegepast, maar ook in vaccins en medicinale pleisters. Zo worden sommige griep­ en COVID­-19­-vaccins verpakt in microscopisch kleine bolletjes, zoals liposomen of nanopartikels, om de afgifte geleidelijk te laten verlopen. Medicinale pleisters, zoals fentanylpleisters tegen chronische pijn of nicotinepleisters om te stoppen met roken, werken met een matrixsysteem, waardoor een constante dosis in het bloed wordt behouden.

Sommige medicijnen, zoals cetirizine en loratadine tegen hooikoorts, neem je ook maar een keer per dag in. Toch komt dat niet door hun slowrelease-­techniek, maar door de lage snelheid waarmee het lichaam deze stoffen opneemt, verwerkt en uitscheidt.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 11-12/2025.

Beeld: Grace Cary/Getty Images