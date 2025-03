Weten we al wie Kaspar Hauser was?

Europa was in de negentiende eeuw in de ban van de mysterieuze Kaspar Hauser. Weten we inmiddels al wie hij was?

Pinkstermaandag 1828. In het Duitse Neurenberg komt meesterschoenmaker Weickmann een wat eigenaardige jongen tegen. Die lijkt een jaar of zestien, maar loopt en praat moeizaam. Hij heeft een brief bij zich waarin staat dat hij op 30 april 1812 is geboren, en kan lezen, schrijven en bidden. De jongen maakt duidelijk dat hij Kaspar Hauser heet en dat hij zijn hele leven in een verduisterde kelder van 1,20 bij 2 meter opgesloten heeft gezeten. Al die tijd heeft hij op water en roggebrood geleefd. Maar waar was dat – en wie waren zijn ‘verzorgers’?

Ontvoerde baby?

Europa raakt in de ban van Hauser. Is hij psychisch ziek, houdt hij de boel voor de gek, of is hij een telg uit een adellijk geslacht? Al snel gaat namelijk het gerucht dat hij de oudste zoon van groothertog Karel en groothertogin Stéphanie van Baden is. Die werd in september 1812 geboren en stierf een maand later. Volgens het gerucht zou de baby niet gestorven zijn, maar ontvoerd door handlangers van de broer van groothertog Karel, zodat die hem kon opvolgen. Dat gebeurde in 1818 ook. Nu zou hij ontsnapt zijn – of vrijgelaten?

Die theorie is inmiddels ontkracht. Wetenschappers hebben onlangs vastgesteld dat het mitochondriaal DNA van Hauser niet overeenkomt met dat van het huis Baden. Dit DNA wordt door de moeder overgedragen; daarmee staat dus vast dat zijn moeder niet uit die familie komt. Kaspar Hauser stierf op 17 december 1833 aan steekwonden die hem drie dagen eerder waren toegebracht door een onbekende dader – of door hemzelf? Kortom: er zijn nog genoeg raadselen rond Kaspar Hauser.

