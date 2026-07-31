Sinds wanneer zoenen mensen elkaar?

Het oudste schriftelijke bewijs voor een zoen is zo’n 4500 jaar oud. Maar mensen zoenen waarschijnlijk al veel langer.

Onderzoekers van de Britse University of Oxford hebben eind 2025 een onderzoek gepubliceerd waaruit zou blijken dat het fenomeen ‘zoenen’ tussen 21,5 en 16,9 miljoen jaar geleden is ontstaan.

Als startpunt hebben ze een neutrale definitie van zoenen geformuleerd, die niet uitsluitend uitging van de manier waarop mensen het doen. Die luidt: ‘een vreedzame interactie binnen een soort, waarbij gericht mond-op-mondcontact plaatsvindt, met beweging van de lippen/delen van de mond en zonder overdracht van voedsel’. Op basis daarvan is vastgesteld dat veel primaten (apen, halfapen, mensapen én mensen) zoenen en – in een tweede fase van het onderzoek – dat hun verre voorouders het ook deden.

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Zoenen met neanderthalers

Nu hebben onze voorouders het niet bij hun eigen soort gehouden. We weten sinds 2017 namelijk dat neanderthalers en Homo sapiens mond-op-mondcontact hebben gehad. Als je speeksel in contact komt met dat van een ander, wissel je micro-organismen uit, en in 100.000 jaar oude resten van Homo sapiens is een bacterie aangetroffen die in de mondholte voorkomt en alleen van neanderthalers afkomstig kan zijn.

Waar de mensen achter dat onderzoek nog zeiden dat de besmetting ook het gevolg van het delen van voedsel kan zijn geweest, durft Oxford nu de stelling aan dat de twee soorten elkaar ‘hoogstwaarschijnlijk’ hebben gekust. En misschien ook wel terecht: er is in 2023 al bewezen dat neanderthalers en de moderne mens seks hebben gehad – veel mensen hebben nog neanderthaler-DNA. Het ligt voor de hand dat we op een gegeven moment hebben ontdekt dat zoenen daar leuk mee combineert.

Neanderthalers leefden overigens tussen 400.000 tot circa 40.000 v. Chr., de moderne mens verscheen rond 200.000 jaar v.Chr.; er was ruim tijd voor wat prehistorisch Netflix and chill.

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Beeld: Oliver Rossi/Getty Images