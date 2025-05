KIJK tipt: horloge voor Formule 1-fans

In 2025 beleeft Formule 1 haar 75-jarig bestaan, en de Zwitserse klokjesbouwer Tag Heuer viert dat met deze Tag Heuer Formula 1. Volgens de makers doet de aerodynamische kast denken aan de neus van aan raceauto, lijkt de geperforeerde bezel op een remschijf, en is het zwart-witte blokjespatroon op de achterkant een hommage aan de beroemde finishvlag. O ja, en Tag Heuer is natuurlijk de officiële tijd-bijhouder bij alle F1-wedstrijden. Ook dat.

