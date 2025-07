KIJK tipt: een geigerteller die in je broekzak past

Aan hoeveel straling stel jij jezelf bloot? Op elk verjaardagsfeest dat een beetje de moeite waard is, wordt die vraag minstens twee keer gesteld. En dankzij de Doze heb je daar voortaan een antwoord op. Dit is namelijk een geigerteller voor consumenten, gespecialiseerd in het opsnorren van gamma- en bètastraling, die door het formaat van 59 bij 34 bij 13 millimeter letterlijk in je broekzak past. Zo weet je altijd precies hoe gevaarlijk je omgeving is. Proficiat!

Meten is weten, via wekosmechatronics.com