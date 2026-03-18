KIJK tipt: horloge met een klein stukje meteoriet erin

Welke boeken moet je lezen, welke tentoonstelling is een bezoek waard en wat zijn de nieuwste gadgets? KIJK praat je bij. Deze keer: een horloge met een klein stukje meteoriet erin.

Ruimtetijd

De Gibeon is een grote ijzermeteoriet. Hij is waarschijnlijk afkomstig van een planetoïde uit de gordel tussen Mars en Jupiter. Duizenden jaren geleden sloeg de ruimtesteen in op aarde. Maar pas in de negentiende eeuw werden de brokstukken ervan door wetenschappers ontdekt, in de buurt van het Namibische dorpje Gibeon. En een heel klein beetje van zo’n fragment is nu verwerkt in de wijzerplaat van deze Streamliner Perpetual Moon Concept Meteorite. Een keigaaf horloge dus. Lees meer op h-moser.com

Fenderfoon

Fender probeert iets nieuws! De gitaarmaker presenteert een koptelefoon. De MIX Headphones kent drie audio-opties: een Lossless Mode (voor muziek, met high-fidelity audio van 96kHz/24bit), een Low Latency Mode (voor gaming, met snelle streaming onder de 20 milliseconden) en een Auracast Mode (voor gezelligheid, met gelijktijdige broadcasting naar meerdere apparaten). Verder biedt het apparaat natuurlijk actieve lawaaionderdrukking, ruimtelijke audio, ingebouwde microfoons én opscheprechten in het repetitiehok van je gitaarband.





Fake!

Al vanaf het prille begin van de fotografie worden beelden gemanipuleerd. In deze tentoonstelling, tot en met 25 mei te zien in het Rijksmuseum, zie je vijftig historische platen die dit bewijzen.

Deze en nog meer tips, boeken en gadgets staan ook in KIJK 4/2026.

Tekst: KIJK-redactie/Rik Peters