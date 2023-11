KIJK Tipt: automatische samenvatter

Meer dan een miljoen dollar. Dat haalde de Plaud Note op via crowdfundwebsite Kickstarter. En niet verwonderlijk, want het kleine apparaat is een ChatGPT-empowered voice recorder. Deze gadget kan dus niet alleen al je vergaderingen, telefoongesprekken en stemmemo’s opnemen – maar schrijft die opnames ook voor je uit én maakt er automatisch notulen, mindmaps of to-do-lijsten van. Van ons mag hij dit tekstje samenvatten als: succes, vet, kopen!

Ontdek de campagne op kickstarter.com