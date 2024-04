KIJK tipt: blitse bubbelmachine

Borreltijd! De InFizz Fusion is de eerste prikdrankjesmaker van Sage Appliances. Volgens de makers is het wetenschappelijk bewezen dat bruisende dranken lekkerder zijn dan niet-bruisende dranken, dus dat geloven wij meteen. En daarom kun je met deze blitse bubbelmachine allerlei drankjes laten pruttelen: van water tot sapjes, van mocktails tot cocktails, en van limonade tot nog meer limonade. Ideaal voor iedereen die van borrels houdt, in beide betekenissen van het woord.

Kost ongeveer 200 euro op sageappliances.com