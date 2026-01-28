KIJK tipt: een automatische ramenlapper

Welke boeken moet je lezen, welke tentoonstelling is een bezoek waard en wat zijn de nieuwste gadgets? KIJK praat je bij. Deze keer: een automatische ramenlapper.
Raamrobot
De C1 van Dreame Technology is een automatische ramenlapper. Met een zuigkracht tot 5500 pascal slurpt hij zich vast aan het glas, met een slim navigatiesysteem analyseert hij het oppervlak daarvan, en vervolgens gaat hij zelfstandig aan de poets. Dankzij de speciale CornerClean-technologie, bestaande uit vier flexibele reinigingsmodules met elk een eigen microvezeldoek, zou hij zelfs de hoekjes van je uitzicht perfect kunnen zemen. Zelf bepalen of je dat 400 euro waard vindt.
Lawaaimaker
Geruchtmakend pedaal! De PX-1 Plugout FX van Boss is een convertible stompbox voor gitaristen: een apparaatje met een aantal voorgeprogrammeerde effecten én een aantal slots voor zelf-te-kiezen effecten. Opvallende nieuwigheid is dat die extra geluidsopties, sinds kort beschikbaar, stuk voor stuk moeten worden gekócht. Volgens sommige stemmen betekent dit de introductie van microtransacties in de muziekmakerij. En volgens andere stemmen ook. Lijkt in elk geval alsof de voorgeprogrammeerde DF-2 Super Feedbacker & Distortion al aanstaat, want lang geleden dat een effectendoosje zo veel lawaai teweegbracht.
HALLO? 150 jaar telefonie
Anderhalve eeuw geleden diende Alexander Graham Bell zijn octrooiaanvraag van de telefoon in. Dit jubileum kun je tot en met 30 juni 2026 vieren in het Museum van de 20e Eeuw te Hoorn, dat er een tentoonstelling aan wijdt.
Tekst: KIJK-redactie/Rik Peters
Beeld: Dreame Technologies