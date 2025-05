KIJK tipt: een belachelijke gitaar

Wat een belachelijk ding. De Circle Guitar is een elektrische gitaar, maar dan belachelijk. Zie je die metaalkleurige cirkel in het midden, met die gaatjes erin? Welnu, in elk van die gaatjes kun je een soort plectrum stoppen en vervolgens kun je die cirkel automatisch laten ronddraaien. De gitaar slaat dan zélf de snaren aan, in elk ritme dat je maar kunt verzinnen. Belachelijk ding dus, en belachelijk vet.

Volg de ontwikkeling via circleinstruments.com