KIJK tipt: de goedkoopste pc-behuizing ooit?

Welke boeken moet je lezen, welke tentoonstelling is een bezoek waard en wat zijn de nieuwste gadgets? KIJK praat je bij. Deze keer: de goedkoopste pc-behuizing ooit?

Goedkoop?

De computer-2 van het Zweedse elektronica bedrijf Teenage Engineering lijkt de goedkoopste pc-behuizing ooit. Logisch, want het is simpelweg een vel half doorzichtig polypropeen. Kopers moeten hem zelf in elkaar vouwen langs voorziene groefjes, zelf vastmaken met kleine klikhaakjes, en zelf volproppen met werkende computeronderdelen. De productie was zo goedkoop dat de fabrikant het knutselwerkje gratis aanbood, al was het daardoor natuurlijk wel snel ‘uitverkocht’. Het webadres is: teenage.engineering

Opslagje

Geheugensticks. Die bestaan dus nog gewoon. Bewijs? De Philips Pico USB Flash Drive. Met een afmeting van 1,5 bij 2,3 bij 0,8 centimeter is het een van de kleinste USB-sticks op de markt. Toch haalt hij dankzij de USB 3.0-technologie leessnelheden tot wel 180 megabytes per seconde. En de 128 gieg aan opslag ruimte is volgens de makers goed voor wel 36.000 foto’s of 22.000 mp3-bestan den. Wij waren het helemaal vergeten, maar geheugensticks bestaan dus nog gewoon. Kost geld op philips.nl



Onbegrensd universum

Van kleurrijke nevels tot verre sterrenstelsels: de James Webb Space Telescope heeft al veel schitterende foto’s van ons heelal gemaakt. Aan de hand van deze beelden neemt wetenschapsjournalist Govert Schilling ons mee op reis door de kosmos. Meer info op bijvoorbeeld bol.com

Tekst: KIJK-redactie/Rik Peters